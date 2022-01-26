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В «Нижнем Новгороде» опровергли интерес к Фелисио Милсону

Измайлов опроверг интерес «Нижнего Новгорода» к полузащитнику «Маритиму»
Антон Иванов

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал интерес клуба к полузащитнику «Маритиму» Фелисио Милсону.

«Подписывает ли контракт анголец Милсон с «Нижнем Новгородом»? Нет, это не так. Мы интересуемся многими футболистами. Никакой конкретики по этому игроку нет», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее португальский журналист Педру Сепулведа сообщал, что ангольский нападающий согласовал контракт с «Нижнем Новгородом» и перейдет в клуб предстоящем летом.

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