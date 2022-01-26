«Я здесь». Хесус Медина впервые побывал на стадионе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина опубликовал в Instagram видео со стадиона московского клуба.

«Я здесь», — написал Медина в сторис.

24-летний парагваец перешел в московский клуб на правах свободного агента. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не отпустил Медину в сборную Парагвая на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года с командами Уругвая и Бразилии. Ассоциация футбола Парагвая обратилась в ФИФА по поводу данной ситуации.