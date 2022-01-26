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Сегодня, 16:05

«Я здесь». Хесус Медина впервые побывал на стадионе ЦСКА

Хесус Медина впервые побывал на стадионе ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Хесус Медина.
Фото Instagram

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина опубликовал в Instagram видео со стадиона московского клуба.

«Я здесь», — написал Медина в сторис.

24-летний парагваец перешел в московский клуб на правах свободного агента. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не отпустил Медину в сборную Парагвая на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года с командами Уругвая и Бразилии. Ассоциация футбола Парагвая обратилась в ФИФА по поводу данной ситуации.

Источник: https://instagram.com/stories/jesusmediiina8/2759682633375449718
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Хесус Медина
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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16
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 - : -
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