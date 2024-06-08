Генеральный директор «Крыльев Советов» оценил действующий лимит на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, как относится к действующему лимиту на легионеров в РПЛ.

«К нынешнему лимиту отношусь нормально. Вопрос этот обсуждают на разных уровнях РФС и Минспорта. А мы работаем в рамках существующих правил. Сейчас нас устраивает текущий лимит. А про налоги на легионеров. Действующий лимит ничего такого не предусматривает. Как будут подобное вводить, тогда можно смотреть и анализировать. Пока нет даже проекта этой истории», — цитирует Sport24 Андреева.

Сейчас в заявке клубов РПЛ должно быть не более 13 иностранных футболистов, восемь из которых могут одновременно находиться на поле.