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Сегодня, 03:59

Генеральный директор «Крыльев Советов» оценил действующий лимит на легионеров в РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, как относится к действующему лимиту на легионеров в РПЛ.

«К нынешнему лимиту отношусь нормально. Вопрос этот обсуждают на разных уровнях РФС и Минспорта. А мы работаем в рамках существующих правил. Сейчас нас устраивает текущий лимит. А про налоги на легионеров. Действующий лимит ничего такого не предусматривает. Как будут подобное вводить, тогда можно смотреть и анализировать. Пока нет даже проекта этой истории», — цитирует Sport24 Андреева.

Сейчас в заявке клубов РПЛ должно быть не более 13 иностранных футболистов, восемь из которых могут одновременно находиться на поле.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654249-v-krylyakh-sovetov-rasskazali-kak-otnosyatsya-k-limitu-na-legionerov-v-rpl
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Кр. Советов – Пари НН
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25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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Маркус Вендел

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