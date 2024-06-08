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Сегодня, 04:17

Артур: «Все, что со мной происходит в «Зените» — исполнение мечты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Артур рассказал, что еще 5 лет назад не мог представить такой сценарий развития карьеры. В этом сезоне он выиграл с командой и чемпионат, и кубок страны.

«Точно не мог. Но могу сказать одно: все, что со мной происходит — исполнение мечты. Завоевать титул в сильном европейском чемпионате — это то, чего я всегда хотел. И сейчас невероятно счастлив, что сделал это в первый же сезон. Даже за половину сезона. А потом добавилась еще и победа в Кубке России. Просто фантастические ощущения. Наслаждаюсь этими моментами по полной», — цитирует Metaratings.ru Артура.

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». Он сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/artur-neveroyatno-schastliv-chto-stal-chempionom-v-pervom-zhe-sezone-370563/
Футбол
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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Генеральный директор «Крыльев Советов» оценил действующий лимит на легионеров в РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Максим Глушенков

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