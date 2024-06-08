Артур: «Все, что со мной происходит в «Зените» — исполнение мечты»

Полузащитник «Зенита» Артур рассказал, что еще 5 лет назад не мог представить такой сценарий развития карьеры. В этом сезоне он выиграл с командой и чемпионат, и кубок страны.

«Точно не мог. Но могу сказать одно: все, что со мной происходит — исполнение мечты. Завоевать титул в сильном европейском чемпионате — это то, чего я всегда хотел. И сейчас невероятно счастлив, что сделал это в первый же сезон. Даже за половину сезона. А потом добавилась еще и победа в Кубке России. Просто фантастические ощущения. Наслаждаюсь этими моментами по полной», — цитирует Metaratings.ru Артура.

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». Он сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.