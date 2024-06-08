Силкин: «Джикии давали шансы в прошлом сезоне в клубе и сборной, а он накосячил везде»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия не укрепит оборону бело-голубых.

«С политической точки зрения брать в «Динамо» игрока «Спартака»... Не знаю. Ему давали шансы в прошлом сезоне в клубе и сборной, а он накосячил везде. Защитник должен отличаться своей надежностью. В «Динамо» и так проблемы с обороной, зачем клубу еще и Джикия? Плюс, как его примут болельщики? Сейчас происходят такие вещи, которые раньше было невозможно представить. Все стало с ног на голову. Футбол очень изменился», — цитирует Metaratings.ru Силкина.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.