Генеральный директор «Динамо» поздравил болельщиков с 99-летием клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поздравил болельщиков с днем рождением клуба.

«Дорогие динамовцы! День рождения «Динамо» мы отмечаем в разгар решающих игр в РПЛ и Кубке России, — приводит слова Пивоварова официальный сайт московского клуба. — Лучший подарок для любого болельщика — победы на футбольном поле. И мы будем стремиться к тому, чтобы продолжить на этой праздничной неделе серию успешных встреч, которые позволят нам бороться за высокие места и титулы«.

Генеральный директор «Динамо» отметил, что московский клуб во все времена получал от болельщиков горячую поддержку.

«Поздравляя сегодня всех наших болельщиков с 99-летием, хочу от лица клуба еще раз поблагодарить вас за преданность и заверить, что мы, со своей стороны, приложим максимум усилий для достижения главной цели. Главная цель — привести «Динамо» к лидерству в отечественном футболе на постоянной основе. Несмотря на все сложности, уверен, что вместе мы достойно пройдем этот путь и не раз отметим большие динамовские победы. С праздником! Одна жизнь — одна команда!» — сказал он.

Сегодня, 18 апреля 2022 года, «Динамо» исполняется 99 лет.