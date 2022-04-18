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Сегодня, 15:25

Генеральный директор «Динамо» поздравил болельщиков с 99-летием клуба

Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поздравил болельщиков с днем рождением клуба.

«Дорогие динамовцы! День рождения «Динамо» мы отмечаем в разгар решающих игр в РПЛ и Кубке России, — приводит слова Пивоварова официальный сайт московского клуба. — Лучший подарок для любого болельщика — победы на футбольном поле. И мы будем стремиться к тому, чтобы продолжить на этой праздничной неделе серию успешных встреч, которые позволят нам бороться за высокие места и титулы«.

Генеральный директор «Динамо» отметил, что московский клуб во все времена получал от болельщиков горячую поддержку.

«Поздравляя сегодня всех наших болельщиков с 99-летием, хочу от лица клуба еще раз поблагодарить вас за преданность и заверить, что мы, со своей стороны, приложим максимум усилий для достижения главной цели. Главная цель — привести «Динамо» к лидерству в отечественном футболе на постоянной основе. Несмотря на все сложности, уверен, что вместе мы достойно пройдем этот путь и не раз отметим большие динамовские победы. С праздником! Одна жизнь — одна команда!» — сказал он.

Сегодня, 18 апреля 2022 года, «Динамо» исполняется 99 лет.

Источник: https://fcdm.ru/news/pozdravlenie-s-dnem-rozdeniia-kluba-ot-pavla-pivovarova

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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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