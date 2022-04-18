Ветеран ЦСКА считает, что Гончаренко испортил в клубе футболистов

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Виктора Гончаренко в один из российских клубов.

«Зачем обсуждать Гончаренко? Он что, великий тренер? Он рядовой товарищ. Если ему повезет с игроками, то что-то получится. Был в ЦСКА, потому что в клубе были хорошие футболисты в свое время, которых Гончаренко испортил. Что он за тренер? Даже не хочется о нем говорить. Шалимов более знающий тренер, опытный игрок, но начинающий наставник. Я бы его никогда не менял, ему надо дать поработать, он знает абсолютно все в футболе. Ни одну команду в России сейчас Гончаренко не сможет. В первую очередь нужны игроки, а их нет. У нас очень слабый футбол», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, известный тележурналист Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что Гончаренко может вернуться в чемпионат России и возглавить один из своих бывших клубов. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в команде доверяют нынешнему тренеру Игорю Шалимову.

Белорусский специалист ранее тренировал в РПЛ «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».