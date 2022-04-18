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Ветеран ЦСКА считает, что Гончаренко испортил в клубе футболистов

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Виктора Гончаренко в один из российских клубов.

«Зачем обсуждать Гончаренко? Он что, великий тренер? Он рядовой товарищ. Если ему повезет с игроками, то что-то получится. Был в ЦСКА, потому что в клубе были хорошие футболисты в свое время, которых Гончаренко испортил. Что он за тренер? Даже не хочется о нем говорить. Шалимов более знающий тренер, опытный игрок, но начинающий наставник. Я бы его никогда не менял, ему надо дать поработать, он знает абсолютно все в футболе. Ни одну команду в России сейчас Гончаренко не сможет. В первую очередь нужны игроки, а их нет. У нас очень слабый футбол», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, известный тележурналист Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что Гончаренко может вернуться в чемпионат России и возглавить один из своих бывших клубов. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в команде доверяют нынешнему тренеру Игорю Шалимову.

Белорусский специалист ранее тренировал в РПЛ «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
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П1

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2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

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П1

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1.75

X2

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2.15
Владимир Пономарев
Футбол
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ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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 - : -
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