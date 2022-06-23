ЦСКА объявил об уходе Языджи

Полузащитник Юсуф Языджи покидает ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.

Армейцы не смогли договориться с «Лиллем» о трансфере 25-летнего турка.

Красно-синие взяли полузащитника в аренду у французского клуба 19 января 2022 года. В прошедшем сезоне Языджи забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах.