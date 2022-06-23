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Сегодня, 13:05

ЦСКА объявил об уходе Языджи

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Юсуф Языджи покидает ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.

Армейцы не смогли договориться с «Лиллем» о трансфере 25-летнего турка.

Красно-синие взяли полузащитника в аренду у французского клуба 19 января 2022 года. В прошедшем сезоне Языджи забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

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РПЛ
ФК Лилль
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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