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Стало известно, почему Марио Фернандес хочет уйти из ЦСКА

Фернандес хочет уйти из ЦСКА из-за последних результатов и ситуации в клубе
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны причины, по которым защитник ЦСКА Марио Фернандес хочет покинуть клуб.

Ранее «СЭ» сообщал, что Фернандес и полузащитник армейцев Алан Дзагоев уйдут из команды по окончании сезона-2021/22.

«Юристы защитника уже начали изучать возможности ухода Фернандеса из клуба летом. На решение Фернандеса повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом», — приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремиу» в июле 2012 года. В сезоне-2021/22 31-летний футболист принял участие в 29 матчах армейцев и отдал 2 результативных передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4697891-stalo-izvestno-pochemu-mario-fernandes-hochet-pokinut-cska.html
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