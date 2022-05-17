Стало известно, почему Марио Фернандес хочет уйти из ЦСКА

Фернандес хочет уйти из ЦСКА из-за последних результатов и ситуации в клубе

Стали известны причины, по которым защитник ЦСКА Марио Фернандес хочет покинуть клуб.

Ранее «СЭ» сообщал, что Фернандес и полузащитник армейцев Алан Дзагоев уйдут из команды по окончании сезона-2021/22.

«Юристы защитника уже начали изучать возможности ухода Фернандеса из клуба летом. На решение Фернандеса повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом», — приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремиу» в июле 2012 года. В сезоне-2021/22 31-летний футболист принял участие в 29 матчах армейцев и отдал 2 результативных передачи.