Айдамиров о матче против «Спартака»: «Мы должны показать хорошую игру и победить»

Генеральный директор «Ахмата» рассказал о настрое на матч против «Спартака»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» рассказал о настрое команды на матч первого тура РПЛ против «Спартака».

«Настрой на «Спартак» всегда одинаковый. Мы должны показать хорошую игру и победить. Не сказал бы, что «Спартак» самый принципиальный соперник для «Ахмата». У нас каждый соперник принципиальный», — сказал Айдамиров «СЭ».

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 июля в Грозном, начало — в 20.00 по московскому времени.