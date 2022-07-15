Агаларов сможет принять участие в матче со «Спартаком»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии Гамида Агаларова в матче против «Спартака» в первом туре РПЛ.
«Это будет решать главный тренер. Но гипотетически это, конечно, возможно», — сказал Айдамиров.
Ранее Айдамиров рассказал подробности перехода Агаларова из «Уфы».
В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 июля в Грозном.
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
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|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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7
|Ахмат
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0
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9
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
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12
|Урал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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