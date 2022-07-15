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Сегодня, 11:08

Агаларов сможет принять участие в матче со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии Гамида Агаларова в матче против «Спартака» в первом туре РПЛ.

«Это будет решать главный тренер. Но гипотетически это, конечно, возможно», — сказал Айдамиров.

Ранее Айдамиров рассказал подробности перехода Агаларова из «Уфы».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 июля в Грозном.

Гамид Агаларов
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
0
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