Агаларов сможет принять участие в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии Гамида Агаларова в матче против «Спартака» в первом туре РПЛ.

«Это будет решать главный тренер. Но гипотетически это, конечно, возможно», — сказал Айдамиров.

Ранее Айдамиров рассказал подробности перехода Агаларова из «Уфы».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 июля в Грозном.