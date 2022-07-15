Ветеран ЦСКА об интересе клуба к Магальяну: «Линия обороны очень слабая»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к защитнику «Аякса» Лисандро Магальяну.

«Правильно, что ЦСКА ищет усиление в оборонительную линию, она очень слабая. У команды нет центральных защитников, только Дивеев, но он слабо бежит, даже иногда лучше действует в атаке. В оборону обязательно нужен человек. Тем не менее надо обращать больше внимания на российских игроков. Должна быть такая политика, но почему-то это не практикуется», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В прошедшем сезоне 28-летний аргентинский защитник играл за «Андерлехт» на правах аренды, в составе которого забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 31 матче во всех турнирах. Ранее он выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».

Контракт Магальяна с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.