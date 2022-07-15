Ветеран ЦСКА об интересе клуба к Магальяну: «Линия обороны очень слабая»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к защитнику «Аякса» Лисандро Магальяну.
«Правильно, что ЦСКА ищет усиление в оборонительную линию, она очень слабая. У команды нет центральных защитников, только Дивеев, но он слабо бежит, даже иногда лучше действует в атаке. В оборону обязательно нужен человек. Тем не менее надо обращать больше внимания на российских игроков. Должна быть такая политика, но почему-то это не практикуется», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
В прошедшем сезоне 28-летний аргентинский защитник играл за «Андерлехт» на правах аренды, в составе которого забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 31 матче во всех турнирах. Ранее он выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».
Контракт Магальяна с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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11
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13
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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