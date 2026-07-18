«Зенит» — «Спартак»: ВАР Карасев правильно не вмешался, Соболев правильно не удален

На 18-й минуте матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» судья Евгений Буланов поступил правильно, не удалив Александра Соболева, но ошибочно не зафиксировал его фол, не назначил штрафной удар в пользу красно-белых и не вынес нарушителю предупреждение.

В том моменте зенитовский нападающий пошел в подкате в мяч, сыграл в него и тут же попал шипами в ногу сопернику. Сила удара была недостаточной, чтобы удалить Соболева, контакт произошел в области голеностопа. Оснований для вмешательства видеоассистентов не возникло: Сергей Карасев и Антон Фролов провели обычную проверку и этим ограничились, не найдя критериев для применения красной карточки.