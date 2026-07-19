Барриос надеется на продление контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем в клубе.

— Что насчет твоего контракта? Твой агент говорит, что никаких переговоров нет.

— Я очень счастлив в «Зените», моя семья тоже очень рада быть здесь. Я бы хотел остаться еще на много лет. Надеюсь, все сложится хорошо, и я буду в «Зените» долгие годы.

В сезоне-2025/26 32-летний Барриос провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего полузащитника в 6 миллионов евро.