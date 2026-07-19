«Краснодар» — «Балтика»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть

«Краснодар» и «Балтика» сыграют в товарищеском матче 19 июля

«Краснодар» и «Балтика» сыграют в товарищеском матче в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на стадионе Академии ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию контрольной встречи покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» (необходима только регистрация на сервисе).

В сезоне-2025-2026 «Краснодар» набрал 66 очков и финишировал на втором месте в турнирной таблице. «Балтика» по итогам минувшего сезона с 46 очками заняла шестую строчку в чемпионате России.

РПЛ сезона-2026/27 стартует 24 июля и завершится 29 мая.