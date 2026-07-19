Шварц после разгромной победы «Динамо» над ЦСКА: «Мы очень довольны качеством нашей игры»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над ЦСКА (5:2) в товарищеском матче

«Я испытал потрясающие чувства от возвращения на «ВТБ Арену» после 4,5 лет и того, что увидел такое большое количество болельщиков. Мы очень довольны качеством нашей игры, ее интенсивностью — это было отличное окончание предсезонки. Теперь будем целенаправленно готовиться к первому официальному матчу сезона», — сказал немецкий специалист во флеш-интервью.

В первом туре РПЛ в сезоне-2026/27 «Динамо» 25 июля примет «Крылья Советов».