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Шварц после разгромной победы «Динамо» над ЦСКА: «Мы очень довольны качеством нашей игры»

Павел Лопатко

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над ЦСКА (5:2) в товарищеском матче

«Я испытал потрясающие чувства от возвращения на «ВТБ Арену» после 4,5 лет и того, что увидел такое большое количество болельщиков. Мы очень довольны качеством нашей игры, ее интенсивностью — это было отличное окончание предсезонки. Теперь будем целенаправленно готовиться к первому официальному матчу сезона», — сказал немецкий специалист во флеш-интервью.

В первом туре РПЛ в сезоне-2026/27 «Динамо» 25 июля примет «Крылья Советов».

Константин Тюкавин.Шварц напомнил о своем веселом футболе, «Динамо» разгромило ЦСКА. Армейцы — без побед на сборах

Источник: ФК «Динамо» (Москва)
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ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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«Динамо» разгромило ЦСКА в товарищеском матче
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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