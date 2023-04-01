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Пименов пожелал Галактионову стать преемником Семина в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов ответил на вопрос, может ли нынешний главный тренер железнодорожников стать преемником Юрия Семина.

«У него только начало пути. Я пожелаю ему этого! И пусть побьет рекорды Юрия Павловича», — приводит «КП Спорт» слова Пименова.

Галактионов был признан лучшим тренером РПЛ в марте. Он возглавил «Локомотив» 13 ноября 2022 года. На данный момент московская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.

Под руководством Семина железнодорожники выиграли три чемпионата России, шесть Кубков страны и три Суперкубка.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/pimenov-pozhelal-mihailu-galaktionovu-stat-preemnikom-yuriya-semina-v-lokomotive/
Руслан Пименов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Семин
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 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
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 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
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 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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