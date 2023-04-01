Пименов пожелал Галактионову стать преемником Семина в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов ответил на вопрос, может ли нынешний главный тренер железнодорожников стать преемником Юрия Семина.

«У него только начало пути. Я пожелаю ему этого! И пусть побьет рекорды Юрия Павловича», — приводит «КП Спорт» слова Пименова.

Галактионов был признан лучшим тренером РПЛ в марте. Он возглавил «Локомотив» 13 ноября 2022 года. На данный момент московская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.

Под руководством Семина железнодорожники выиграли три чемпионата России, шесть Кубков страны и три Суперкубка.