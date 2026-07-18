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Англия победила Францию в матче с 10 голами! Онлайн-трансляция матча за 3-е место на ЧМ-2026
Игра за бронзовые медали чемпионата мира-2026.
Англия обыгрывает Францию в безумном матче и забирает бронзовые медали мундиаля
Первый тайм абсолютно точно остался за англичанами. 4:0 и без шансов для французов. Но четыре замены в перерыве и три гола к концу второго тайма у команды Дешама повергли англичан в шок. Оставался последний шаг, но в конце матча Гюсто сфолил на Спенсе. Пенальти во многом поменял темп игры и сыграл на руку англичанам. Команды обменялись под конец встречи забитыми мячами, но на исход это не повлияло. Команда Томаса Тухеля выигрывает медали на Чемпионате Мира (хоть и бронзовые), но впервые с 1966 года. Дидье Дешам провёл последний матч в качестве наставника сборной Франции по футболу.
Беллингем ставит точку в матче за бронзу
90+8-я минута. Ошибка в подборе у французов в центре поля. Подхватил мяч Беллингем и побежал к воротам Меньяна. Упамекано всю дорогу бежал следом. Джуд вошёл в штрафную, обыграл Упамекано, Меньяна и пробил безупречно в створ.
Дембеле забивает четвёртый для Франции
90+6-я минута. Упамекано прошёл как танк к чужой штрафной и отдал пас на Дембеле. Усман усадил Чалобу на газон, пробил в угол и забил.
90+6-я минута. Беллингем пытался в одиночку убежать к воротам Хендерсона, но напоролся на Упамекано.
90+4-я минута. Олисе вошёл в штрафную и хотел засчёт обычного дриблинга обыграть Спенса. Джед подставил ногу и выбил мяч за пределы штрафной.
Сака оформляет хет-трик
86-я минута. Беллингем благородно уступил Сака мяч для исполнения пенальти. Букайо не подвёл. Пробил в самый угол. Меньян прыгнул в другую сторону. 5:3!
85-я минута. Пенальти для сборной Англии заработал Спенс. На нём в подкате в своей штрафной сфолил Гюсто.
84-я минута. Мбаппе пробил из-за пределов штрафной. Мяч полетел по центру точно в руки Хендерсону.
81-я минута. Убойный момент у ворот Хендерсона. Мбаппе перевёл мяч на правый фланг. Дембеле скатывал низом в центр, Олисе пробил в пределах штрафной очень сильно, но попал в рекламный баннер, а не в створ.
80-я минута. Долгожданный момент у англичан. Беллингем прошёл по флангу и пробил — на месте Меньян. Французские защитники не дали Роджерсу забить.
79-я минута. Спустя долгое время англичане проводят двойную замену: Эзе и Тоуни покинули поле. Вместо них вышли Андерсон и Беллингем.
75-я минута. Упал Мбаппе после борьбы с Роджерсом в чужой штрафной. Валенсуэла призывает вставать капитана «синих».
74-я минута. Скоростные атаки французов продолжаются. Гюсто катил низом на Олисе. Майкл пробил в касание — сильно, но мимо.
Мбаппе забивает десятый гол на турнире и сокращает отставание в матче до одного мяча
66-я минута. Ещё одна скоростная комбинационная атака от французов. Начал её Дембеле на правом фланге. Затем пас в центр на Олисе. Майкл уже по привычному сценарию — на ход Килиану. Капитан французов пробил в самый угол и точно! 3:4. Майкл Олисе побил рекорд Пеле, отдав седьмую голевую передачу на мундиале.
64-я минута. Французы создают атаки в стиле англичан в первом тайме. Поперечная передача дошла точно в ноги Дембеле. Усман убрал под левую и пробил. Точно в руки Хендерсону.
62-я минута. Эзе вырезал передачу под Тоуни верхом. Айван видел мяч за спиной и не сумел должным образом его обработать. Момент заигран.
60-я минута. В коридор под ударную позицию вышел Олисе и пробил с левой. Мяч полетел сильно и быстро, но не в створ.
59-я минута. Каждый угловой от Райса потенциально опасен. После подачи Деклана Тоуни отозвался на передачу и пробил головой. Мяч шёл в самый угол, но в последний момент его достал Меньян.
56-я минута. Англичане заработали штрафной. Райс навешивал в угол штрафной. Меньян опередил всех и забрал мяч в руки.
Барколя забивает второй гол для Франции
54-я минута. Мбаппе сделал проникающую передачу вперёд. Барколя отозвался на неё обогнал Куансу. Вышел на рандеву с Хендерсоном и забил в ближний угол. 4:2.
53-я минута. Эзе убегал по центру поля от французов и решил пробить практически с середины поля. Меньян еле поспевал за мячом, но футбольный снаряд пролетел мимо ворот.
51-я минута. Рабьо перехватил мяч в центре, прошёл к чужой штрафной и пробил. Мяч полетео выше ворот.
Мбаппе забивает девятый гол на Чемпионате Мира
48-я минута. Гол создал Упамекано, вышедший на замену. Отобрал Дайо мяч у Уоткинса на фланге и отпасовал Олисе. Майкл увидел забегающего Мбаппе и сделал ему передачу на ход. Килиан сильно пробил в угол в касание. 4:1.
47-я минута. Французы активно прессингуют англичан на чужой половине поля. Но команда Томаса Тухеля к этому готова.
Второй тайм стартовал
46-я минута. Матч в Майами продолжается. Целых пять замен произвели тренеры. У англичан вместо Рэшфорда появился Уоткинс. У французов ушли: Дуэ, Конате, Эрнандес и Шерки. Вместо них появились: Динь, Упамекано, Дембеле и Барколя.
Сборная Англии нокаутирует французов после первого тайма
Несмотря на то, что обе команды сегодня вышли далеко не в осптимальных составах, англичане пользуются всеми возможными ошибками и шансами от команды Дидье Дешама. Дальние вытсрелы, удары в угол. Меньян и защита пока не справляются. Сборная Франции имела моменты у чужих ворот, но забить или полноценно выйти в атаку у них пока не получилось. Изменится ли что-то во втором тайме?
45+4-я минута. Сака подавал угловой — Меньян на выходе отбил мяч кулаками, но его оттолкнул Роджерс. Судья зафиксировал нарушение правил.
Сака забивает четвертый французам в первом тайме
45+2-я минута. Англичане продолжают атаковать. Эзе одной передачей в центре отрезал троих игроков сборной Франции. Сака забежал из-под Эрнандеса и пробил с левой в самый угол. Меньян прыгнул, но не дотянулся до мяча. 4:0!
43-я минута. Англичане неспеша шли в атаку, задействуя фланги. Тоуни оказался в центре и ждал забегания Сака. Букайо пробежал слишком быстро. Очень неточная передача от английского форварда на фланг.
40-я минута. Сака вновь заходил с фланга и пробил в фирменном стиле. Эрнандес закрывал обзор игроку «Арсенала». Мяч пролетел мимо ворот.
Сака доводит счёт до разгромного
37-я минута. Проникающие передачи англичан сегодня приносят свои плоды. Рэшфорд убегал от защитников сборной Франции. Меньян предотвратил выход один на один. Затем Меньян не спешил вернуться в рамку. Рэшфорд пытался переиграть французского голкипера, в итоге отдал передачу на ход Сака. Букайо забил в пустые ворота. Защита «синих» не успела парировать удар. 3:0!
35-я минута. В три касания англичане организовали атаку. Куанса отрезал защитников от Сака. Букайо выходил один на олин с Меньяном. Отпустил англичанин мяч далеко от себя. Меньян успел его выбить.
33-я минута. Рэшфорд после передачи на фланг получил шикарный пас от партнера. И несмотря на забегание своих же игроков пробил метров с 30-ти. Меньян достал мяч из-под перекладины.
32-я минута. Англичане держат мяч под контролем на своей половине поля. Дуэ в моменте влетел в Куансу. Судья пока ограничивается устным предупреждением.
30-я минута. Олисе неспеша забрасывал мяч верхом в штрафную. Гехи первым же касанием выбил мяч подальше от своих ворот.
28-я минута. Мбаппе после проникающего паса выходил один на один с Хендерсоном. Дин отбил мяч ногой, после чего тот отрикошетил Гехи в грудь и вылетел за лицевую. Судьи зафиксировали офсайд.
22-я минута. Олисе перевёл мяч верхом на Мбаппе. Килиан принял его на противоположном фланге и расчехлил пушку. Мяч прошёл в нескольких метрах от створа.
Конса забивает второй гол за сборную и в матче
19-я минута. Разыграл Райс угловой. Конса в открытую переиграл Рабьо, перепрыгнул его, добравшись до мяча и пробил в самый угол. Меньян вновь ничем не мог помочь своей сборной.
17-я минута. Ситуация с забегом Сака повторяется. На сей раз вместо Роджерса передачу отдавал Эзе и офсайда не было. В похожем стиле Сака забежал и пробил по воротам. Лакруа подставил ногу — угловой.
14-я минута. Мбаппе на скорости вошёл в штрафную и прострелил в сторону Олисе. Гехи в падении подставил ногу и выбил мяч на угловой.
12-я минута. Роджерс нашёл на фланге забегание Сака и сделал на вингера передачу. Букайо вошёл в штрафную, обвёл Лакруа и пробил в угол. Гол! Однако, боковой арбитр зафиксировал офсайд.
11-я минута. Шерки после рикошета пробил метров с 20-ти по центру. Довольно сильный удар парировал Хендерсон. На добивании уже не получился выстрел у Заира-Эмери.
9-я минута. Гюсто сфолил на Эзе недалеко от своей штрафной. Опасный стандарт заработали англичане.
7-я минута. Контратака англичан по флангу смотрелась опасно. Сака бежал, что есть силы. Навесил Букайо на противоположную бровку. Рэшфорд пробил слёту, на пути мяча оказался Мало Гюсто.
5-я минута. «Синие» подошли к воротам англичан. Мбаппе пытался прорваться сквозь двух защитников и пробить, но Конса остановил капитана французов.
Райс открывает счёт в матче
3-я минута. Дуэ ошибается при передаче с фланга в центр. Райс перехватил мяч, прошёл к воротам франузов. Без проблем пробил недалеко от штрафной в самый угол. Меньян даже не двинулся. Счёт открыт!
2-я минута. Рэшфорд сделал попытку навеса. В игру вступил Лакруа и выбил мяч за пределы штрафной французов.
2-я минута. Рэшфорд сразу же пробует прорваться к воротам французов, но натыкается на Ибраима Конате.
Томас Тухель решил удивить составом на матч с французами
Англия: Хендерсон, Куанса, Конса, Гехи, Спенс, Райс (капитан), Эзе, Роджерс, Сака, Рэшфорд, Тони.
Запасные: Пикфорд, Траффорд, О'Райли, Стоунз, Чалоба, Берн, Джеймс, Андерсон, Беллингем, Хендерсон, Гордон, Уоткинс, Мадуэке, Кейн.
Франция выйдет на матч с англичанами в следующем составе
Франция: Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Тео Эрнандес, Рабьо, Заир-Эмери, Шерки, Олисе, Дуэ, Мбаппе (капитан).
Запасные: Самба, Риссер, Динь, Упамекано, Кунде, Салиба, Л. Эрнандес, Коне, Тчуамени, Канте, Аклиуш, Дембеле, Тюрам, Барколя, Матета.
Дешам: «Мбаппе готов сыграть в матче за 3-е место ЧМ-2026»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем за 3-е место ЧМ-2026 против Англии в интервью L'Equipe рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе готов сыграть.
«Да, он готов сыграть. вы сами будете анализировать то, что игроки покажут на поле. Килиану не нужны дополнительные стимулы. То, что у него есть цель стать лучшим бомбардиром, кажется мне вполне естественным. Но у него могут быть и другие мысли, которые влияют на принимаемые решения. Для нас это будет финальный аккорд, но это не проходной матч», — приводит издание слова французского тренера.
Райан Шерки: «Мы вернёмся ещё сильнее!»
Полузащитник сборной Франции Райан Шерки обратился к болельщикам в социальной сети Х, подводя итоги выступления национальной команды на чемпионате мира.
«Никогда не забывайте, мы вернёмся, и мы вернёмся ещё сильнее! Прежде всего, мы вернёмся, чтобы объединить всех вокруг национальной символики. Мы чувствовали, что вся Франция едина, и это невероятно», — приводит слова Шерки аккаунт сборной Франции в социальной сети Х.
Тухель перед матчем с Францией за третье место ЧМ-2026: «Никто не хочет играть за бронзу»
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил отношение к матчу за третье место на чемпионате мира против сборной Франции:
«Никто ни из наших игроков, ни из французских не хочет играть этот матч. Все хотят играть в финале. Мы сделали всё, чтобы туда попасть. Все играют, чтобы выиграть чемпионат мира, но так уж получилось. У нас на один день меньше отдыха, чем у французов, но мы сделаем это профессионально», — цитирует Тухеля Sky Sports.
Дешам: «Мы несем ответственность перед миллионами французов, которые переживали за нас и были разочарованы нашим поражением»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем за третье место ЧМ-2026 против Англии в интервью L'Equipe отметил, что команда мотивирована на победу.
«Сколько сборных уже отправились домой до нас? Сорок четыре. У нас есть долг, и мы сделаем все, чтобы этот матч прошел так, как должен. Мы несем ответственность перед миллионами французов, которые переживали за нас и были разочарованы нашим поражением. Я всегда считал, что, приезжая в сборную, прежде всего выполняешь свой долг. Даже если речь идет о товарищеском матче», — заявил главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам.
Дешам: «Сборная Франции — лучшее, что случилось со мной в карьере»
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поделился эмоциями перед последним матче в качестве наставника «синих»:
«В глубине души я прекрасно понимаю, что завтра опустится занавес. Не хочу никого расстраивать, но знаю, что буду скучать по сборной Франции, но мне посчастливилось быть в этой футболке, пережить великолепные моменты и более сложные испытания. Сборная Франции — лучшее, что случилось со мной в профессиональной жизни. Двадцать пять лет — это огромная часть человеческой жизни. Они оставляют след. Тем более что за эти годы накопилось множество воспоминаний, которые невозможно забыть. Но самое важное всегда находится впереди», — приводит слова французского тренера L'Equipe.
Дешам не дал возможности отдохнуть футболистам сборной Франции перед матчем с Англией
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался предоставить выходной игрокам своей команды перед матчем за третье место с Англией, сообщает издание L'?quipe. Игроки хотели выходной, чтобы отдохнуть в баре и привести мысли в порядок, но Дидье Дешам не дал такой возможности своим подопечным. Тренер национальной команды не хочет заканчивать турнир двумя поражениями и поэтому ужесточил контроль над командой.
В воскресенье, 19 июля, в 00:00 по московскому времени французы сыграют против англичан в Майами в матче за бронзу мундиаля.
Франция — Англия: потери
Большая потеря случилась у сборной Франции во время встречи с Испанией. На несколько месяцев из-за травмы спины выбыл защитник Вильям Салиба. До сих пор неизвестны точные сроки его восстановления.
Франция — Англия: личные встречи
На чемпионатах мира команды встречались друг с другом три раза. Единожды победу одержали французы и дважды футболисты английской сборной. Последняя встреча между этими командами как раз была на прошлом чемпионате мира. Тогда англичане проиграли с минимальным счетом (1:2). Единственным голом у «трех львов» отличился Кейн, а за синих забивали Тчуамени и Жиру.
Кроме того, эти сборные трижды пересекались на чемпионате Европы. Дважды был зафиксирован ничейный результат и один раз победили французы.
Результаты сборной Англии на ЧМ-2026
Англия заняла первое место в группе L, опередив Хорватию (4:2), Гану (0:0) и Панаму (2:0). В 1/16 финала команда Томаса Тухеля обыграла ДР Конго (2:1), в 1/8 финала — хозяев турнира Мексику (3:2), а в 1/4 финала — Норвегию в дополнительное время (2:1), а в полуфинале уступили аргентинцам в самой концовке встречи (1:2).
Результаты сборной Франции на ЧМ-2026
Сборная Франции закончила групповой этап на первой строчке в группе I, набрав девять очков. Команда Дидье Дешама обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).
В плей-офф французы крупно переиграли шведов (3:0), прошли парагвайцев (1:0) и марокканцев (2:0), но на стадии 1/2 финала уступили испанцам (0:2).
Где смотреть трансляцию матча Франция — Англия
Матч сборных Франции и Англии в прямом эфире покажет платформа «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Где и во сколько пройдет матч Франция — Англия
Матч Франция — Англия состоится во воскресенье, 19 июля, в Майами на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.
В воскресенье, 19 июля, состоится матч за третье место чемпионата мира 2026 — Франция сыграет с Англией.
Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Арена вмещает около 65 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи плей-офф Аргентина — Кабо-Верде (3:2 д.в.) и Норвегия — Англия (1:2 д.в.).
Главным судьей встречи Франция — Англия назначен арбитр из Венесуэлы Хесус Валенсуэла, который на ЧМ-2026 уже работал на матчах Австралия — Турция (2:0), Босния и Герцеговина — Уругвай (3:1) и Кот-д'Ивуар — Норвегия (1:2).
«СЭ» будет подробно следить за матчем ЧМ-2026 Франция — Англия. Присоединяйтесь!