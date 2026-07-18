Англия победила Францию в матче с 10 голами! Онлайн-трансляция матча за 3-е место на ЧМ-2026

Франция — Англия: личные встречи

На чемпионатах мира команды встречались друг с другом три раза. Единожды победу одержали французы и дважды футболисты английской сборной. Последняя встреча между этими командами как раз была на прошлом чемпионате мира. Тогда англичане проиграли с минимальным счетом (1:2). Единственным голом у «трех львов» отличился Кейн, а за синих забивали Тчуамени и Жиру.

Кроме того, эти сборные трижды пересекались на чемпионате Европы. Дважды был зафиксирован ничейный результат и один раз победили французы.