«Крылья Советов» расторгли контракт с защитником Рекеной

Аргентинский защитник Гонсало Рекена покинул «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Контракт с 23-летним игроком расторгнут по соглашению сторон. Рекена выступал за «Крылья Советов» с февраля 2026 года на правах аренды из «Институто».

«Арендное соглашение с Гонсало Рекеной действовало до конца 2026 года. Нам удалось договориться о досрочном прекращении аренды футболиста и расторжении контракта с ним на выгодных для нашего клуба условиях, без выплаты компенсаций. Благодарим клуб «Институто» и сторону футболиста за конструктивные переговоры», — заявил генеральный директор клуба Тархан Джабраилов.

Рекена провел 3 матча за «Крылья Советов» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.