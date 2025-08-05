В «Ахмате» рассказали о возможном усилении команды для Черчесова: «Найдем точки соприкосновения»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных трансферах после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера.

«И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую и зрелищную игру. Трансферы для нового тренера? Мы все обсудили, найдем точки соприкосновения и будем двигаться дальше», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее Айдамиров сообщил «СЭ», что Черчесов подпишет контракт с «Ахматом» в среду, 6 августа.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял команду с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров грозненцы, не набравшие очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

