6 августа, 08:30

Шатов — о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ: «В последние полгода в нашем футболе принимаются очень странные решения»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Абустин
корреспондент

Бывший тренер «Урала» Олег Шатов в интервью «СЭ» поделился мнением о решении вернуть «Оренбург» в РПЛ.

— «Урал» проиграл в стыках. Но как лично вы восприняли ситуацию с вылетом и возвращением в РПЛ «Оренбурга»?

— В последние полгода в нашем футболе принимаются очень странные решения. Всегда есть какие-то принципы, спортивный результат. Мое мнение: в этом сезоне всеми этими решениями спортивный принцип был максимально нарушен.

— «Урал» не вышел в РПЛ из-за судей?

— Не могу сказать, что клуб не поднялся в РПЛ только потому, что мы не обыграли «Ахмат» в стыковых матчах. Все было в наших руках и ногах. Но я отвечаю за то, что могу изменить. А на какие-то решения мы повлиять не можем. Либо их принимаем, либо нет. Я такое отношение к себе и к своей команде не принимаю. Мне не хочется, чтобы другие клубы тоже страдали от ошибок.

Олег Шатов.«Я отвечаю за то, что могу изменить. Но такое отношение к себе и к своей команде не принимаю». Интервью Олега Шатова

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25.

Место «Торпедо» в РПЛ занял «Оренбург», который стал 15-м в премьер-лиге в сезоне-2024/25 и должен был вылететь в первую лигу.

Олег Шатов
Первая лига
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
  • АН-22

    Шатов — о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ: «В последние полгода в нашем футболе принимаются очень странные решения». Не только в футболе.

    06.08.2025

    • В «Ахмате» рассказали о возможном усилении команды для Черчесова: «Найдем точки соприкосновения»

    Чернов — о переходе в «Крылья Советов»: «В Самару возвращаюсь с хорошими чувствами. Я хочу играть»
