В «Ахмате» сообщили, что Черчесов подпишет контракт на три года: «Завтра он вылетает в Грозный»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.

«Станислав Саламович завтра вылетает в Грозный и подпишет контракт на три года. Последние штрихи доработаем, и он приступит к работе. Переговоры? Ничего сложного, нашли взаимопонимание», — сказал Айдамиров «СЭ».

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял команду с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров грозненцы, не набравшие очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.