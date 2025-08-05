Футбол
5 августа, 22:19

В «Ахмате» сообщили, что Черчесов подпишет контракт на три года: «Завтра он вылетает в Грозный»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.

«Станислав Саламович завтра вылетает в Грозный и подпишет контракт на три года. Последние штрихи доработаем, и он приступит к работе. Переговоры? Ничего сложного, нашли взаимопонимание», — сказал Айдамиров «СЭ».

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял команду с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров грозненцы, не набравшие очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Черчесов возвращается в РПЛ спустя 10 лет. Он сделает «Ахмат» снова опасным

Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • DemolisherAjax

    Что-то мне подсказывает,что до конца он свой контракт не отработает)))

    06.08.2025

  • Max Stch

    классная новость

    06.08.2025

  • Интересно. Будем посмотреть.

    06.08.2025

  • ValeraK

    Много комментариев. Черчесов уже может быть доволен результатом! =)

    06.08.2025

  • bandradio

    Теряем экспертов, теряем))

    06.08.2025

  • с13

    Нравится ему такая "работа". Пришёл, увидел, нагадил, получил деньги и ушёл.

    06.08.2025

  • pupkin-221

    Вася, погугли, где у Стасика живет семья, где у него дом и бизнес-отель - в Австрии !

    06.08.2025

  • Valekka

    У СТАСИКА гражданство Российское,господин ПУКИН!!

    06.08.2025

  • Valekka

    Ну так подожди 3-5 игр,Или боишься не дождаться?!

    06.08.2025

  • Valekka

    Самые ненавистные в России это те,кто трудом добился побед! В России как должно быть : 33 года напечке лежал,потом встал и всех разметал,Щуку поймал,Золотую рыбку,Конька -горбунка подарили.Ну,на крайняк лягушку поцеловал.А трудом добиться-это не есть хорошо!!! Это мы завсегда оплюём,обгадим.

    06.08.2025

  • Slim Tallers

    Терпеливо ждал,когда позовут в Спартак,облысел весь,но не позвали.

    06.08.2025

  • pupkin-221

    казахи заплатили Стасику 3-5 лямов евро компенсации за досрочное прекращение контракта

    06.08.2025

  • Valekka

    Лукойл выделил!!

    06.08.2025

  • pupkin-221

    пишут, примерно 2-3 ляма евро в год, как в Казахстане было у Стасика

    06.08.2025

  • Valekka

    Если Ахмат начнёт побеждать,то те,кто сейчас усердно гавкают,заползут под лавку и будут поскуливать!

    06.08.2025

  • pupkin-221

    лучше растрелять, как саботажника ! :laughing::laughing::laughing::laughing: или инагента, за развал чеченского футбола (у СТасика гражданство Австрии)

    06.08.2025

  • pupkin-221

    Интересно, а как Стасик собирается уносить ноги из Чечни, после того, как Ахмат проиграет еще 3-5 матчей подряд ?:laughing::laughing::laughing:

    06.08.2025

  • с13

    Никуда больше так и не позвали, кроме как в эту "топку". Три года ))) Да у нас и в более предсказуемых и благополучных клубах тренеры очень редко работают такой срок. Очень редко. Просто Черчесов ушлый, там так составлен контракт, что даже если его выгонят через месяц, ему будут платить все три года, да ещё с какими нибудь бонусами.

    06.08.2025

  • самарец

    Если Ахмат при Черчесове проиграет следующие 4 встречи ,его тоже уволят?

    06.08.2025

  • Valekka

    Это им не интересно! Им интересно вонь качать.Рождённый ползать-кайфует лёжа!!!

    06.08.2025

  • Valekka

    Я не имею,я играл 12 лет в Первой и Второй!Играл в Футбол,ещё 4 года играл в волейбол.а скажи : ты никакой категории по" стрельбе из рогатки" не имеешь?! Не смеши людей, Дед Щукарь!

    06.08.2025

  • hattabysh

    Прямо перед игрой с Зенитом? Держись Сережа и над тактикой крепко думай.

    06.08.2025

  • Valekka

    В республиках СССР были категории "Тренер-преподаватель" по спорту : Высшая,Первая и Вторая,присваивались на 5 лет.И было звание " Заслуженный тренер Республики" .Даже если поверить в твои фантазии,то звание тренера ты не имеешь никакого,разве что "Тренер-ухорез".Про судейство даже говорить не стоит,видимо ты судья районных забегов по реке!!:))))

    06.08.2025

  • Павел Верещагин

    Откуда у этих дотационщиков-попрашаек деньги на зарплату Черчесову? Думаю, что она не маленькая... Ещё и усиливать состав собрались. Дармоеды.

    06.08.2025

  • Mcgarett94

    Как же он "востребован", что уже и на такое согласен

    06.08.2025

  • Спринт

    Дундучек с соплями РСФСР стала РФ с развалом Союза. Тобе и это не втямить дилетанкой черепушкой. Всеросийская тренерская высшая категория - это и есть Республиканская тренерская категория любой из Союзной Республик, РСФСР в том числе. Имею Тренерскую Республиканскую категории в родной легкой атлетике. Судейскую Республиканскую категории в л/а, и в многоборье ГТО. Ты сопля что имеешь, акромя вони от пука ..?

    06.08.2025

  • Спринт

    Дундучек с соплями РСФСР стала РФ с развалом Союза. Тобе и это не втямить дилетанкой черепушкой. Всеросийская тренерская высшая категория - это и есть Республиканская тренерская категория любой из Союзной Республик, РСФСР в том числе. Имею Тренерскую Республиканскую категории в родной легкой атлетике. Судейскую Республиканскую категории в л/а, и в многоборье ГТО. Ты сопля что имеешь, акромя вони от пука ..?

    06.08.2025

  • Valekka

    Я уже писал тебе,что стараюсь стариков не огорчать,только всё что ты перечисляешь,больше похоже на старческие фантазии.По твоим комментам-ты профан в футболе. В России три категории тренеров : Второй,Первой и Высшей категории.Ты скорее генерал ямокопательных войск.Можешь себе ещё Академика футбольной болтовни присвоить! Да,дедуля,плохи твои дела.Маразм -это серьёзно!!:))

    06.08.2025

  • Топотун

    Калека, ползи в штурм !

    06.08.2025

  • ValeraK

    Да он бы хоть дисциплину в порядок привел...

    06.08.2025

  • Топотун

    Забыл про черный пояс по минету...

    06.08.2025

  • Топотун

    Сдай калеку в военкомат !

    06.08.2025

  • Топотун

    Котик, возьмешь в душе в ротик ?

    06.08.2025

  • ValeraK

    Да нормально все будет. К Ахмату будет повышенное внимание. В прошлый раз Ахмат (тогда еще Терек) с Черчесовым занял 8 место, что совсем неплохо.

    06.08.2025

  • kot Begemot

    Главное - сослать в дубль лидеров. Ну, или в душевую пригласить. Этот метод Черчесова хорошо зарекомендовал себя во всех командах, которые он тренировал.

    06.08.2025

  • Спринт

    соплю вытри об датектанскую черепушку Тренер Республиканской категории по футболу, судья Республиканской категории по футболу по квалификационным нормам ЕСК СССР. в спорте работаю с 1978, в организованном спорте с 1968 г. Тобе и таким-же ёппонентям то не втямить .. меж собой дундучки копошитесь в дилетантской массовочке ..

    06.08.2025

  • Valekka

    Я несильно от тебя отстал,тоже особо не оптимизируюсь! Ты позиционируешь себя футболочелом Всея Руси,а комменты твои,как у несведующего горлопана.Твой любимый оппонент lvb хоть характером не ахти,но в футболе понимание имеет,по крайней мере осведомлён,ты же выписываешь не выше лавочного говорильника!

    06.08.2025

  • AlAr

    Ахмат же не в зоне вылета, а в стыках… Не рано ли поменяли тренера?

    06.08.2025

  • Спринт

    .. такие сопливо-прыщавые всё вперед норовят упаковаться в бушлат из древесь .. ты соплюний не исключение ..

    06.08.2025

  • Valekka

    Да,выживать Московским клубам станет тяжелей!

    06.08.2025

  • Valekka

    Не беспокойся,к этому времени тебя уже не будет! Расслабься!

    06.08.2025

  • Valekka

    В "десятку"!:thumbsup::clap:!!

    06.08.2025

  • Лёгкий ветер

    "Переговоры? Ничего сложного, нашли взаимопонимание», — сказал Айдамиров «СЭ». -------------------------------------------------------------------------- „Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.“ — Аль Капоне.

    06.08.2025

  • Zlobny

    Просралл Спартак свои шансы: вслед за Карпиным и Черчесов упущен :)))

    06.08.2025

  • Топотун

    Чичи дадут ему компенсацию. По яйцам.

    06.08.2025

  • hаnt64

    С ума сошел старый физрук, что едет в Грозный... Совсем голодает в Австрии?

    06.08.2025

  • Спринт

    .. и даже правславный. Осетия христианско/православный район России. Минимум 95% из числа верущих носят крестик, а не четки.

    06.08.2025

  • Спринт

    .. через год ..? Весьтьма оптимистическая точка зрения, однако. Ежели до конца этого чемпионата продержится без орг.выводов .. то это будет очередной "Герой Ичкерии". За пределы приграничных блок.постов вывезут Черчесса гараздо ранее ..

    06.08.2025

  • Спринт

    Контракт то подпишет Черчес ажно на 3 годика .. да вот только скока проработает в столице глав.рупороговорителя Ичкерии .. ? Циферьки будут явно не симметричные .. однако .. **

    06.08.2025

  • Евгений Пушкарь

    по моему отличный план с компенсацинц серез 6 мес. не?

    06.08.2025

  • Евгений Пушкарь

    Думаю где ч хотел видеть Черчесова....? Буду наблюдать.

    06.08.2025

  • pupkin-221

    С Казахстаном СТасик тоже подписывал контракт на 3 года, а в результате не пробыл тренером и полгода, был выгнан со сборной и получил солидную компенсацию (по слухам от 3 до 5 лямов евро). Как бы подобного не получилось с чеченами !

    06.08.2025

  • Илья858

    Тем интереснее будет борьба за выживание

    06.08.2025

  • m_16

    Он не черкес, он осетин. И даже православный. А ты, вероятно, нацик.

    06.08.2025

  • Олег Каноков

    Как,он тоже в горах родился.)

    06.08.2025

  • Чернобог

    Запасаемся попкорном, впереди нас ждёт много интересного и остроумного от Стаса.

    06.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Там звери сюсюкаться с ним не будут.

    06.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Уровень Ахмата и уровень Черчеса - примерно близкий. Болтаться в опе и не вылетать. Так что клуб имени папы и полевой командир подходят друг другу...:yum:

    06.08.2025

  • Konstantin Kryzhovnikov

    Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 13 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

    06.08.2025

  • Олег Каноков

    Он не разваливал Аланию,это дичь полная.В чём вина ГВГ?.Черчесов был ГТ сб. России,и вы не радовались победе над сб. Испании?Достойно и против Хорватии играли,хорош уже!Там,помнится,один спец "паненку" исполнял...Да,Хидинг на ЧЕ выдал класс.А есть ещё позитив в играх сборной в современной России?

    06.08.2025

  • Porco Rosso

    Газзаев здесь при чем? :thinking: Его обычно, кстати, вспоминают не в связи с победой в Кубке УЕФА, а в связи с развалом "Алании".

    05.08.2025

  • Олег Каноков

    ГВГ,приведшему ЦСКА к победе в Кубке УЕФА тоже это продекларируете?

    05.08.2025

  • zg

    Слушай,я пишу и не заморачиваюсь особо,но далеко не херню,если чутка подумать,а вот тебя почему то таращит,почему?

    05.08.2025

  • shafir07

    Ну, если центровые команды ничего не предлагают, а деньги нужны, то...

    05.08.2025

  • Dexterous

    Даю ему три месяца. Максимум 4. Главное отступные не прописывать за плохие результаты и связанного с этим увольнением. Казахи заплатили золотом, кумысом и табуном лошадей.

    05.08.2025

  • Valekka

    Самим не противно такую херню выписывать.Наверно,развитыми считаете себя? Ни на что больше не способны?

    05.08.2025

  • zg

    Ну да-"увсех"

    05.08.2025

  • Valekka

    Ума увсех вместе,как у пятилетнего ребёнка!

    05.08.2025

  • Porco Rosso

    Плывут облака Отдыхать после знойного дня, Стремительных птиц Улетела последняя стая. Гляжу я на горы, И горы глядят на меня, И долго глядим мы, Друг другу не надоедая. (С. Черчесов)

    05.08.2025

  • zg

    )))))))))))))))))))))))))И всё это в зеркало смотрясь!)

    05.08.2025

  • Valekka

    Пипец,как ваши пуканы чесотка накрыла!Вони на всю ветку! Засуньте свои влажные мечты,придурки!!

    05.08.2025

  • zg

    Это да,у его пятой точки чуйка хорошая!

    05.08.2025

  • невропатолог176

    У Стаса чуйка. Сбежит в ближнее зарубежье не дожидаясь перитонита

    05.08.2025

  • zg

    Там так не прокатит,там Стасу будет "контрольный"

    05.08.2025

  • невропатолог176

    Вот теперь все игры Ахмата будут контрольными)

    05.08.2025

  • Valekka

    Мечты,мечты!!:)))

    05.08.2025

  • zg

    Эх Саламыч,сел на кол так сел,сдвиг в сторону-побег!Пока самого не пнут!

    05.08.2025

  • sdf_1

    И сразу «Зенит»

    05.08.2025

  • richardford

    Как то Черчесов занял с Ахматом 8 место, ему сказали-Пшёл вон отсюда.

    05.08.2025

  • КС

    Черкеса попросят через год на выход, а он будет ещё два года отрабатывать контракт)))) где-то это уже было)

    05.08.2025

    • Президент «Ахмата» Закриев: «Новый тренер приступит к своим обязанностям до ближайшего матча РПЛ»

    В «Ахмате» рассказали о возможном усилении команды для Черчесова: «Найдем точки соприкосновения»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

