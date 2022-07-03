Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о покупке защитника Эраковича за 10-12 миллионов евро

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что клуб близок к покупке защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.

«Зенит» заинтересован в Эраковиче и заплатит за него 10-12 миллионов евро? Информация не имеет под собой оснований», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Ранее издание Mozzart Sport сообщало, что «Зенит» близок к покупке 21-летнего серба за сумму от 10 до 12 миллионов евро. Затем в агентстве Эраковича назвали эту информацию неправдой.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды», в сезоне-2021/22 сделал одну результативную передачу и получил семь желтых карточек в 41 матче за «Црвену Звезду». Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в пять миллионов евро.