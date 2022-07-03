Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о покупке защитника Эраковича за 10-12 миллионов евро
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что клуб близок к покупке защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.
«Зенит» заинтересован в Эраковиче и заплатит за него 10-12 миллионов евро? Информация не имеет под собой оснований», — приводит слова Медведева «Чемпионат».
Ранее издание Mozzart Sport сообщало, что «Зенит» близок к покупке 21-летнего серба за сумму от 10 до 12 миллионов евро. Затем в агентстве Эраковича назвали эту информацию неправдой.
Эракович — воспитанник «Црвены Звезды», в сезоне-2021/22 сделал одну результативную передачу и получил семь желтых карточек в 41 матче за «Црвену Звезду». Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в пять миллионов евро.
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|Динамо
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|0-0
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4
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5
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6
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7
|Ахмат
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9
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10
|Спартак
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11
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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