Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:35

В «Факеле» назвали задачу на предстоящий сезон в РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Факела».
Фото ФК «Факел»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о задаче клуба на сезон.

«Задача на сезон? Для того, чтобы сезон считался успешным — нам необходимо остаться в премьер-лиге», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» вместе с главным тренером Олегом Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка в минувшем сезоне. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.

17 июля «Факел» на выезде сыграет с «Краснодаром» в 1-м туре сезона-2022/23 РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Мозес, Клаудиньо, Эджуке. Кто из легионеров уже сбежал из РПЛ, а кто только собирается
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Факеле» рассказали о возможном усилении команды в летнее трансферное окно
«Факел» не заинтересован в подписании Юрия Жиркова
«Оренбург» не заинтересован в подписании Жиркова
«Локомотив» — «Факел»: прогноз на товарищеский матч 3 июля 2022 года
В агентстве Эраковича назвали неправдой информацию о возможном переходе в «Зенит»
Мхитарян — в «Интере», датчанин расторг контракт с «Краснодаром», Чалов вернулся в ЦСКА из Швейцарии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Факеле» рассказали о возможном усилении команды в летнее трансферное окно
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости