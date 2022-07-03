В «Факеле» назвали задачу на предстоящий сезон в РПЛ

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о задаче клуба на сезон.

«Задача на сезон? Для того, чтобы сезон считался успешным — нам необходимо остаться в премьер-лиге», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» вместе с главным тренером Олегом Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка в минувшем сезоне. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.

17 июля «Факел» на выезде сыграет с «Краснодаром» в 1-м туре сезона-2022/23 РПЛ.