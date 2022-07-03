В «Факеле» назвали задачу на предстоящий сезон в РПЛ
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о задаче клуба на сезон.
«Задача на сезон? Для того, чтобы сезон считался успешным — нам необходимо остаться в премьер-лиге», — сказал Котов «СЭ».
«Факел» вместе с главным тренером Олегом Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка в минувшем сезоне. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.
17 июля «Факел» на выезде сыграет с «Краснодаром» в 1-м туре сезона-2022/23 РПЛ.
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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