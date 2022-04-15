Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:42

«Игроки «Химок» хвалят тренировочный процесс и обстановку в коллективе». Белоус — о работе Юрана

Белоус заявил, что Юран прошел большую тренерскую школу
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный футбольный функционер Юрий Белоус оценил работу Сергея Юрана в подмосковных «Химках» и раскрыл секрет его успеха.

«Я знаю Сергея очень давно, мы с ним еще в Луганске друг против друга в футбол играли, — цитирует Белоуса Betonmobile.ru. - Он всегда обладал потрясающей харизмой, а теперь к ней добавился еще и серьезный тренерский опыт. Это уже совсем не тот Юран, который вместе с Андреем Чернышовым возглавил «Спартак» в 2003 году. За прошедшие двадцать лет он прошел большую школу. То, что сейчас этот специалист делает в «Химках», заслуживает огромного уважения. Даже с трибуны видно, как здорово он управляет игрой команды».

Также Белоус добавил, что футболисты «Химок» положительно отзываются о новом тренере.

«Я общался с некоторыми футболистами «Химок», которые очень хвалят тренировочный процесс и обстановку в коллективе. Кроме того, меня впечатлило поведение Сергея Николаевича в последнем матче против ЦСКА. Химчане находились в позиции аутсайдера, однако тренер даже не пытался удержать ничью. Он произвел несколько очень точных замен, направленных именно на усиление игры в атаке. И в итоге добился победы: неожиданной, но вполне справедливой», — подчеркивает Белоус.

При Юране «Химки» провели шесть матчей. В последних трех были одержаны победы (ранее — ничья и два поражения). Команда занимает 13-е место в Таблице РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/igroki-himok-hvalyat-trenirovochnyiy-protsess-i-obstanovku-v-kollektive-belous-o-rabote-sergeya-yurana
Сергей Юран
ФК Химки
0
Читайте также
Вся правда о капусте: польза и вред
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Зените» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Дзюбой

В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об интересе к нападающему «Спартака» Оганесяну
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости