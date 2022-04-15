Известный футбольный функционер Юрий Белоус оценил работу Сергея Юрана в подмосковных «Химках» и раскрыл секрет его успеха.

«Я знаю Сергея очень давно, мы с ним еще в Луганске друг против друга в футбол играли, — цитирует Белоуса Betonmobile.ru. - Он всегда обладал потрясающей харизмой, а теперь к ней добавился еще и серьезный тренерский опыт. Это уже совсем не тот Юран, который вместе с Андреем Чернышовым возглавил «Спартак» в 2003 году. За прошедшие двадцать лет он прошел большую школу. То, что сейчас этот специалист делает в «Химках», заслуживает огромного уважения. Даже с трибуны видно, как здорово он управляет игрой команды».

Также Белоус добавил, что футболисты «Химок» положительно отзываются о новом тренере.

«Я общался с некоторыми футболистами «Химок», которые очень хвалят тренировочный процесс и обстановку в коллективе. Кроме того, меня впечатлило поведение Сергея Николаевича в последнем матче против ЦСКА. Химчане находились в позиции аутсайдера, однако тренер даже не пытался удержать ничью. Он произвел несколько очень точных замен, направленных именно на усиление игры в атаке. И в итоге добился победы: неожиданной, но вполне справедливой», — подчеркивает Белоус.

При Юране «Химки» провели шесть матчей. В последних трех были одержаны победы (ранее — ничья и два поражения). Команда занимает 13-е место в Таблице РПЛ.