Гендиректор «Зенита» Медведев назвал бредом информацию о намерении Малкома уехать из России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что форвард Малком намерен покинуть клуб.

— Это бред, ерунда, — приводит слова Медведева РИА Новости. — Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет, он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России.