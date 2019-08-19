Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» поведение главного тренера команды Вадима Евсеева на пресс-конференции после матча 6-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:0), который состоялся 18 августа.

У Евсеева спросили, почему «Уфа» хорошо играет дома и слабо — в гостях. На это тренер ответил: «Ребята — молодцы. Футболисты работали хорошо. Я их поздравляю и вас всех поздравляю, спасибо».

— Как вы отнеслись к этому? — вопрос Газизову.

— Нормально отнесся. Бывают такие моменты, когда просто хочешь сказать всем «спасибо» и все. Ничего страшного.

— «Уфа» так трепетно относится к болельщикам и работе с медиа, а Евсеев не отвечает на вопросы.

— Бывают случаи, когда сложно говорить. Чуть-чуть перенервничал. Все нормально. Думаю, что все будет хорошо.

— Будете с ним беседовать по этому поводу?

— Все будет хорошо. Обращать внимание на это не стоит.

43-летний Евсеев возглавляет «Уфу» с марта этого года. (Арман Мкртчян)

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