В «Спартаке» ожидают трехкратного падения посещаемости из-за введения FanID

Генеральный директор московского «Спартака» Евгения Мележиков в беседе с корреспондентом «СЭ» после премьеры фильма «Пионеротряд предположил, что после введения FanID на «Открытие Банк Арене», как и на прочих московских стадионах, в 2023 году, посещаемость домашних игр команды упадет втрое.

— По поводу готовности [стадиона к внедрению FanID]- мы идем в графике. В рамках тех планов, что для себя наметили. В феврале обязаны иметь стопроцентную готовность.Что касается посещаемости, уверен, что она упадет. Если без FanID у нас сейчас в среднем ходит порядка 12-15 тысяч человек, думаю, раза в три она должна упасть, — сказал Мележиков.

Fan ID был введен в РПЛ с сезона-2022/23 на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.

В пятницу «Спорт-Экспресс» и «Спартак» в Москве представили документальный фильм «Пионеротряд», посвященный победе команды под руководством Георгия Ярцева в чемпионате России в 1996 году.