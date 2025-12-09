«Спартак» принял решение по реконструкции стадиона «Лукойл Арена»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о принятии плана по реконструкции домашнего стадиона команды.

— Переименование стадиона в честь Симоняна? Сделали трибуну в его честь. Есть план по реконструкции стадиона. Приняты решения. Будет утепление подтрибунного помещения трибуны С. Мы хотим вложить существенные инвестиции туда. Мы получили окончательное решение — это не повлияет на посещаемость матчей, пока будут идти работы, — сказал Некрасов.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В 18 турах красно-белые набрали 29 очков.