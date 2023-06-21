Гендиректор «Спартака» Малышев — о конкуренции с «Зенитом»: «Про перчатки говорить не будем»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции заявил, что красно-белые должны бороться за первое место в РПЛ.

В июле 2020-го генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сказал, что ему приятно кинуть перчатку, вызов сине-бело-голубым.

— Что вы намерены сделать с «Зенитом»?

— Про перчатки говорить не будем, но внутренне мы понимаем, что «Спартак» должен выйти на уровень, который позволяет бороться за первое место, — сказал Малышев.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. «Зенит» (70) завоевал золото чемпионата России по футболу в пятый раз подряд.