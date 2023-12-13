Гендиректор «Сочи» рассказал, что клуб планирует усиление зимой

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Результат «Сочи» по итогам первой части сезона неудовлетворительный. Надо прикладывать максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ. Что касается усиления, то оно планируется в зимнее трансферное окно», — сказал Рубашко «СЭ».

«Сочи» после 18 туров РПЛ набрал 11 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.