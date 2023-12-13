Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:53

Непомнящий считает, что «Зенит» не сможет заменить Вендела российским футболистом

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вендела во «Фламенго».

«Вендел является важной фигурой для «Зенита», но лишь при условии, что он хочет и дальше себя проявлять в команде. Если у него уже нет заинтересованности, то нет никакого смысла удерживать футболиста», — цитирует Непомнящего RT.

Он также ответил на вопрос о достойной замене для бразильца.

«Конечно, Вендел — это важная фигура в нашем футболе, и, на мой взгляд, в «Зените» не смогут сразу определиться с тем, кто из игроков его заменит. Российские футболисты имеют мало игровой практики и практически неконкурентоспособны в средней линии. Но у петербуржцев есть хорошая возможность найти бразильцу подходящую замену в зимнее трансферное окно», — добавил специалист.

13 декабря издания Radio Manchete и JournalFla10 сообщили, что Вендел запросил немедленный трансфер. Футболист попросил своего агента организовать переход в зимнее трансферное окно. Агент футболиста Тьяго Рибейро в комментарии «СЭ» назвал фейком эту информацию.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1244819-vendel-zenit-uhod-futbol
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
1
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Оренбурге» заявили, что никто из арендованных игроков не покинет клуб зимой
Гендиректор «Сочи» рассказал, что клуб планирует усиление зимой
Агент Вендела назвал фейком информацию о запросе игрока на трансфер из «Зенита»
В «Зените» назвали слухами информацию о желании Вендела покинуть клуб
Источник: Вендел попросил «Зенит» отпустить его в Бразилию
Силкин: «Для «Динамо» третье место — хороший результат, но по игре команда могла бы быть и выше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тетрадзе: «Говорил ребятам: «Газзаев ничего не понимает в футболе!» Так я убирал конкурентов»

Гендиректор «Сочи» рассказал, что клуб планирует усиление зимой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости