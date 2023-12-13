В «Оренбурге» заявили, что никто из арендованных игроков не покинет клуб зимой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» заявил, что никто из арендованных игроков не покинет команду в зимнее трансферное окно.

На правах аренды за клуб выступают Арсен Адамов, Ярослав Михайлов (оба — «Зенит»), Николай Титков («Локомотив»), Лео Гогличидзе («Урал»).

«Никто не должен покинуть клуб зимой. Думаю, что все игроки останутся в команде», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» после 18 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.