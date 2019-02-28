Гендиректор "Рубина": "Карадениз требует проценты по долгам. Это некрасиво и непорядочно"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что у клуба есть разногласия с бывшим игроком команды Гекденизом Караденизом. Он выступал за казанцев с 2008 по 2018 год. Игрок подал в РФС жалобу и потребовал выплатить задолженность по зарплате и проценты.

- Вот только недавний любимец казанской публики турецкий полузащитник Гекдениз Карадениз неприятно удивил, - приводит "Татар-инфо" слова Сайманова. - Мы не просим его отказаться от долгов, мы их непременно выплатим, а он, далеко небедный человек, еще и проценты за просрочку по долгам с нас требует. Сколько лет играл у нас… Это некрасиво и непорядочно. Говорил, что Казань навечно в его сердце, 10 лет у нас отыграл, обласканный властью и болельщиками, а сейчас проценты по задолженностям требует.

Вот другой пример. Сесар Навас расторг контракт, устал испанец: не могу больше играть, говорит, левая нога беспокоит. Давайте, если вам реально тяжело, говорит, не платите мне последние долги по зарплате, оставьте их в клубе. Вот это человек, вот это поступок! Всегда уважал и уважаю его. Такой поступок еще раз говорит о его порядочности. Спасибо большое, говорю, ты заканчиваешь карьеру, мы тебе обязательно все отдадим, но не сразу, думай о семье, о будущем. За счет твоей зарплаты мы все равно богаче не станем. Вот показатель.

Характер такой у Гекдениза, еще сетует в интервью на то, что его родной "Трабзон" не проводил его из футбола, как "Рубин". А почему "Трабзон" должен был его провожать? Как футболист он состоялся в Казани. Все мы – люди,