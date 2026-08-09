Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Очки добыты, результат достигнут»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги домашнего матча против махачкалинского «Динамо» (3:1) в 3-м туре РПЛ.

Бело-голубые одержали первую победу в РПЛ в этом сезоне. По голу у хозяев забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. Виктор Окишор сделал две результативные передачи.

— Очки добыты, результат достигнут. Забили молодые ребята, хорошо вышли запасные. Позитивный результат, — сказал Пивоваров.

С 4 очками «Динамо» занимает восьмое место в РПЛ.