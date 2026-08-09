Овечкин после победы «Динамо» над махачкалинским «Динамо»: «Красавцы, лучшие»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлением от победы московского «Динамо» над «Динамо» из Махачкалы (3:1) в 3-м туре РПЛ.

40-летний хоккеист присутствовал на игре и нанес символический удар по мячу перед стартовым свистком.

«Красавцы, лучшие вообще. Борьба за чемпионство? Посмотрим», — сказал Овечкин журналистам после матча.

Столичное «Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 6 баллами находятся на пятой позиции.