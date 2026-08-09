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9 августа, 16:27

«Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо»

Сергей Филин
«Динамо» победило махачкалинское «Динамо» (3:1) в матче РПЛ 9 августа 2026 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» обыграло «Динамо» из Махачкалы в 3-м туре РПЛ со счетом 3:1.

18-летний полузащитник москвичей Тимофей Маринкин забил первый гол за бело-голубых и открыл счет на 77-й минуте. На 79-й минуте вышедший на замену защитник Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество столичной команды. Голевую передачу ему отдал нападающий Константин Тюкавин.

На 81-й минуте забил форвард махачкалинцев Гамид Агаларов.

На 90+3-й минуте после прохода полузащитника москвичей Виктора Окишора хавбек Антон Миранчук сделал счет 3:1.

Столичное «Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 6 баллами находятся на пятой позиции. В 4-м туре РПЛ москвичи сыграют с «Зенитом», а «Динамо» из Махачкалы — с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся 16 августа.

«СЭ» провел текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Динамо» Махачкала доступны в матч-центре на нашем сайте.

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09 августа, 14:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
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Динамо Мх
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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