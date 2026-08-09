«Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо»

«Динамо» обыграло «Динамо» из Махачкалы в 3-м туре РПЛ со счетом 3:1.

18-летний полузащитник москвичей Тимофей Маринкин забил первый гол за бело-голубых и открыл счет на 77-й минуте. На 79-й минуте вышедший на замену защитник Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество столичной команды. Голевую передачу ему отдал нападающий Константин Тюкавин.

На 81-й минуте забил форвард махачкалинцев Гамид Агаларов.

На 90+3-й минуте после прохода полузащитника москвичей Виктора Окишора хавбек Антон Миранчук сделал счет 3:1.

Столичное «Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 6 баллами находятся на пятой позиции. В 4-м туре РПЛ москвичи сыграют с «Зенитом», а «Динамо» из Махачкалы — с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся 16 августа.

«СЭ» провел текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Динамо» Махачкала доступны в матч-центре на нашем сайте.