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Гендиректор «Локомотива» Леонченко прокомментировал назначение Рангника

21:51
Ральф Рангник. Фото ФК "Локомотив".
Ральф Рангник. Фото ФК &quot;Локомотив&quot;.
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию клуба.

«Ральф Рангник стал руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив», — сказал Леонченко «СЭ». — Как и его команда, он будет работать в клубе. Полномочия Ральфа самые широкие: он возглавляет всю футбольную часть и отвечает как за стратегическое планирование, так и все векторы развития от юношеских команд до основы.

 
Ральф Рангник.Рангник рассказал о работе с «Локомотивом». Почему это стало большим разочарованием

Мы перестраиваем структуру клуба по самым различным направлениям. Должности спортивного директора у нас не будет. Его функции в числе многих других будут у штаба Рангника. С приходом специалиста такого уровня как Ральф Рангник и его штаба, мы рассчитываем создать отвечающую лучшим мировым стандартам футбольную систему клуба».

В качестве тренера Рангник известен своей работой с клубами немецкой бундеслиги «Штутгарт», «Ганновер 96», «Шальке», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг». Он является обладателем Кубка Германии и Суперкубка Германии (с «Шальке»).

До недавнего времени Рангник возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов «Ред Булл», включая «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллис» и «Ред Булл Брагантино».

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Артем Калинин все материалы автора

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