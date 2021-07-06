Украинец Иванисеня перешел в «Крылья Советов»

27-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня перешел в «Крылья Советов», сообщает 6 июля официальный сайт клуба. Соглашение с украинским игроком рассчитано на три года.

Последним клубом футболиста была луганская «Заря», в составе которого он дважды становился бронзовым призером чемпионата. В минувшем сезоне УПЛ он провел провел 21 матч, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Вызывался в сборную Украины. Ранее выступал за «Динамо» из Тбилиси, где по итогам стал вице-чемпионом Грузии. Иванисеня провел 14 игр в Лиге Европы, забил 1 гол и отметился результативной передачей.

«Дмитрий Иванисеня — опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что немаловажно. Дмитрий может сыграть на нескольких позициях — не только в центре полузащиты или опорной зоне, но и в центре обороны. Рады, что нам удалось получить такого игрока и подписать с ним длительное соглашени», — сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

За новую команду украинец будет выступать под номером 21. Дмитрий Иванисеня стал вторым новичком «Крыльев» в этом межсезонье. Ранее контракт с клубом подписал полузащитник Данил Липовой.