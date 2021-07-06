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«Локомотив» может подписать контракт с защитником сборной Перу

21:30
Луис Абрам. Фото ФК «Велес Сарсфилд»
Луис Абрам. Фото ФК «Велес Сарсфилд»
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Перуанский защитник Луис Абрам может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Transfermarkt.ru.

По информации источника, 25-летний футболист есть в шорт-листе железнодорожников. Перуанец уже общался со своим соотечественником — бывшим игроком «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном для того, чтобы разузнать о клубе и РПЛ в целом.

Последним клубом Абрама был аргентинский «Велес Сарсфилд», который он покинул по завершению контракта текущим летом. За клуб он провел 91 матч, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Также в его активе 28 матчей в составе сборной Перу.

Дополнительная информация:

https://www.transfermarkt.ru/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81-%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85-laquo-%D0%

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