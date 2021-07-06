«Локомотив» может подписать контракт с защитником сборной Перу
Перуанский защитник Луис Абрам может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Transfermarkt.ru.
По информации источника, 25-летний футболист есть в шорт-листе железнодорожников. Перуанец уже общался со своим соотечественником — бывшим игроком «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном для того, чтобы разузнать о клубе и РПЛ в целом.
Последним клубом Абрама был аргентинский «Велес Сарсфилд», который он покинул по завершению контракта текущим летом. За клуб он провел 91 матч, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Также в его активе 28 матчей в составе сборной Перу.
Дополнительная информация:
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