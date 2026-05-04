Бабаев о ситуации в ЦСКА после ухода Челестини: «В такие моменты сплочение приобретает определяющий смысл»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова исполняющим обязанности главного тренера команды до конца сезона-2025/26.

4 мая московский клуб объявил об уходе Фабио Челестини, который возглавлял армейцев с лета 2025 года. Контракт с 50-летним тренером был расторгнут по соглашению сторон.

«Дмитрий Игдисамов — человек, который в футбольной среде давно не требует дополнительного представления. Думаю, и абсолютно все болельщики ЦСКА знают Дмитрия Игоревича как прекрасного специалиста, чьи воспитанники являются лидерами нашей главной команды и из года в год только усиливают свои позиции», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Бабаева.

Гендиректор отметил, что в клубе понимают, в какой ситуации сейчас находится Игдисамов вместе с командой.

«Давление трибун и надежды болельщиков — это, как справедливо говорят, большая привилегия, а с другой стороны — серьезная ответственность. Слова о сплочении часто звучат в футболе и, как правило, именно в непростые периоды. Иногда они могут восприниматься формально или даже скептически, но именно в такие моменты сплочение приобретает определяющий смысл», — добавил он.

ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в таблице чемпионата России сезона-2025/26. В двух заключительных турах РПЛ армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом». 6 мая красно-синие также проведут матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

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