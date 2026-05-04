Тимощук: «Сказал Соболеву — играй получше, чтобы ко мне вопросов не было»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» оценил результативность нападающего Александра Соболева.

— Что вы сделали с Александром Соболевым, что он начал забивать?

— Я ему говорю: «Журналисты придут и будут спрашивать, поэтому, Сань, играй получше, чтобы ко мне не было никаких вопросов».

В сезоне-2025/26 Соболев в 36 матчах забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

«Зенит» набрал 62 очка после 28 встреч и занимает второе место в таблице чемпионата России.