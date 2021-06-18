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Роман Бабаев: «Фукс получил уникальную травму — как у Малкома и Дембеле»

09:20
Роман Бабаев и Бруно Фукс. Фото ПФК ЦСКА
Роман Бабаев и Бруно Фукс. Фото ПФК ЦСКА
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил трансферы клуба.

— Хотелось, чтобы вы подвели некоторые итоги по, если можно так выразиться, постпандемийным трансферам: Гайч, Фукс, Зайнутдинов, Эджуке, Бохинен, Заболотный, Мухин...

— Все эти игроки были отобраны нашей селекционной службой и одобрены тренерским штабом. Правда, судьба у них сложилась по-разному.

Гайч — тут целый комплекс причин, почему он не заиграл в ЦСКА. Набор формы после пандемийного простоя, несоответствие модели нашей игры. Он уже лучше смотрелся в Италии, и мы надеемся, что ему удастся хорошо проявить себя в олимпийской сборной Аргентины на Играх в Токио.

Эджуке в этом сезоне прошел адаптацию и в конце чемпионата стал одним из лидеров команды. Ему еще предстоит много работать, чтобы улучшить свою игру, но мы связываем с ним большие надежды на предстоящий сезон.

Фукс вплоть до самого перехода в ЦСКА постоянно играл в Бразилии. Но затем случилось несчастье — он получил уникальную травму, аналогичную тем, которые были у Малкома и Дембеле. После двух рецидивов его прооперировали в Финляндии. Сегодня он восстановился после операции, активно работает, набирает форму. Уверены, что Фукс проявит себя уже в новом сезоне. Он очень перспективный защитник с хорошим первым пасом.

Зайнутдинов здорово влился в команду, сразу продемонстрировал бойцовские качества и принес большую пользу. Однако к концу чемпионата у него начались проблемы со здоровьем, что потребовало проведения операции.

Бохинена мы приглашали с прицелом на следующий сезон. Видим, что процесс его адаптации уже завершился и он готов стать твердым игроком основной обоймы. Ждем от него дальнейшего прогресса.

Заболотный удачно провел последний сезон, обрел психологическую уверенность. Антон может очень сильно помочь нашей команде.

Максим Мухин — игрок с очень большими перспективами, опорный полузащитник-разрушитель с набором качеств, необходимых нашей команде. Надеемся на его дальнейший прогресс, как и на прогресс Константина Марадишвили. Рассчитываем на них в наступающем сезоне.

Полностью интервью с Романом Бабаевым читайте на сайте «СЭ»

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