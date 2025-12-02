Бабаев — о возможной продаже Кисляка и Глебова: «Надо, чтобы ребята окрепли и принесли определенную пользу ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» интерес европейских клубов к двум воспитанникам команды: полузащитнику Матвею Кисляку и нападающему Кириллу Глебову.

«Никаких опасений нет, это футбол. Мы готовы к любым предложениям и обращениям. Но самой цели продать этих футболистов нет. Мы считаем, что еще достаточно рано. Надо, чтобы ребята окрепли и принесли определенную пользу ЦСКА. Надеюсь, нам удастся добиться хорошего спортивного результата, а потом будем смотреть по ситуации», — сказал Бабаев «СЭ».

Кисляк в сезоне-2025/26 провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 16 миллионов евро.

Глебов в этом сезоне провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 5 миллионов евро.