В ЦСКА рассказали о выплатах «Удинезе» за перепродажу Бийола в «Лидс»: «Итальянцы не отказываются платить»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил «СЭ» на вопрос о том, получил ли клуб деньги от «Удинезе» за перепродажу защитника Яки Бийола в «Лидс».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА полагается 10 процентов прибыли от трансфера.

— Этим летом Яка Бийол перешел из «Удинезе» в «Лидс Юнайтед». У ЦСКА должен был процент от перепродажи игрока. Получил ли эти деньги клуб?

— Здесь плательщиком выступает «Удинезе». Нужно отдать должное коллегам из итальянского клуба, они и в первый раз все оплатили, когда Яка Бийол переходил из ЦСКА в «Удинезе», и сейчас не отказываются платить. Другой вопрос, что мы пока не торопимся получать деньги в Россию, потому что есть возможность использовать этот транш для оплаты наших внешних обязательств, — сказал Бабаев «СЭ».

Бийол перешел в ЦСКА в июле 2018 года и провел в команде три года, после чего играл в «Ганновере» на правах аренды в сезоне-2021/22. В июле 2022 года армейцы продали словенца в «Удинезе» по 2022 год. В июле 2025 года Бийол перешел из итальянского клуба в «Лидс». Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро.

26-летний словенец провел за армейцев 96 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.