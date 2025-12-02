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В ЦСКА рассказали о выплатах «Удинезе» за перепродажу Бийола в «Лидс»: «Итальянцы не отказываются платить»

Константин Белов
Корреспондент
Яка Бийол.
Фото Global Look Press

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил «СЭ» на вопрос о том, получил ли клуб деньги от «Удинезе» за перепродажу защитника Яки Бийола в «Лидс».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА полагается 10 процентов прибыли от трансфера.

— Этим летом Яка Бийол перешел из «Удинезе» в «Лидс Юнайтед». У ЦСКА должен был процент от перепродажи игрока. Получил ли эти деньги клуб?

— Здесь плательщиком выступает «Удинезе». Нужно отдать должное коллегам из итальянского клуба, они и в первый раз все оплатили, когда Яка Бийол переходил из ЦСКА в «Удинезе», и сейчас не отказываются платить. Другой вопрос, что мы пока не торопимся получать деньги в Россию, потому что есть возможность использовать этот транш для оплаты наших внешних обязательств, — сказал Бабаев «СЭ».

Бийол перешел в ЦСКА в июле 2018 года и провел в команде три года, после чего играл в «Ганновере» на правах аренды в сезоне-2021/22. В июле 2022 года армейцы продали словенца в «Удинезе» по 2022 год. В июле 2025 года Бийол перешел из итальянского клуба в «Лидс». Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро.

26-летний словенец провел за армейцев 96 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Матеус Рейс
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