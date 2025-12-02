Агент Баринова отреагировал на информацию о финальном предложении от «Локомотива»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Локомотив» сделал последнее предложение игроку по продлению контракта.

Ранее «СЭ» сообщил, что московский клуб сделал финальное предложение капитану команды по продлению контракта. Личные условия игрока по новому соглашению будут лучшими в команде.

«На текущий момент у нас есть договоренность с «Локомотивом», что мы не комментируем переговоры по контракту Дмитрия Баринова. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Банатин «СЭ».

Баринов играет за «Локомотив» с 2013 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.