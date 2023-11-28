В «Балтике» объяснили, почему клуб покинул спортивный директор, но не Игнашевич

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «СЭ» высказался о кредите доверия Сергею Игнашевичу на посту главного тренера калининградского клуба.

— Если было недовольство результатами команды, почему ушел спортивный директор, а не главный тренер?

— Здесь основной момент в том, что команда развивается. А футбол, который показывают ребята, вселяет оптимизм. И в этом смысле предъявлять претензии тренеру сложно. Это решение высшего руководства клуба.

— Видение футбола главного тренера, ваше и высшего руководства совпадает?

— Когда мы приглашали Игнашевича в клуб, оценивали и футбол, в который играют его команды, и его личность, и персональные качества. В тот момент нам нужен был именно такой тренер. Мы брали его под конкретные задачи. Соответственно, и сейчас мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич. Практически все футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает «Балтика» при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна. Надеемся, что это принесет успехи.

— Насколько велик кредит доверия к нему?

— Мы верим в тренера.

16 ноября «Балтика» объявила об уходе спортивного директора клуба Исмаила Ибрагимова. Соглашение с 34-летним специалистом расторгнуто по соглашению сторон. Ибрагимов работал в клубе с 2019 года. Сначала он занимал пост ведущего селекционера, а затем был назначен спортивным директором.

После 16 туров «Балтика» расположилась на 15-м месте с 12 очками.