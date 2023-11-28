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Сегодня, 09:00

В «Балтике» объяснили, почему клуб покинул спортивный директор, но не Игнашевич

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «СЭ» высказался о кредите доверия Сергею Игнашевичу на посту главного тренера калининградского клуба.

— Если было недовольство результатами команды, почему ушел спортивный директор, а не главный тренер?

— Здесь основной момент в том, что команда развивается. А футбол, который показывают ребята, вселяет оптимизм. И в этом смысле предъявлять претензии тренеру сложно. Это решение высшего руководства клуба.

— Видение футбола главного тренера, ваше и высшего руководства совпадает?

— Когда мы приглашали Игнашевича в клуб, оценивали и футбол, в который играют его команды, и его личность, и персональные качества. В тот момент нам нужен был именно такой тренер. Мы брали его под конкретные задачи. Соответственно, и сейчас мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич. Практически все футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает «Балтика» при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна. Надеемся, что это принесет успехи.

— Насколько велик кредит доверия к нему?

— Мы верим в тренера.

Сергей Игнашевич. «Кредит доверия к Игнашевичу? Мы верим в тренера — игра вселяет оптимизм». Интервью гендиректора «Балтики»

16 ноября «Балтика» объявила об уходе спортивного директора клуба Исмаила Ибрагимова. Соглашение с 34-летним специалистом расторгнуто по соглашению сторон. Ибрагимов работал в клубе с 2019 года. Сначала он занимал пост ведущего селекционера, а затем был назначен спортивным директором.

После 16 туров «Балтика» расположилась на 15-м месте с 12 очками.

Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
Кирилл Волженкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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