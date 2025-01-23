Globo: «Динамо» предупредило бразильские клубы о недопустимости переговоров с Бителло

«Динамо» разослало письмо клубам бразильской серии А, уведомив, что не давало разрешение на ведение переговоров с полузащитником Бителло по возможному трансферу игрока, сообщает Ge.Globo.

По информации источника, бело-голубые предупредили, что подобные переговоры будут рассматриваться как нарушение 25-летним футболистом трудового договора с московским клубом. В письме также критикуются действия агента полузащитника Майкеля Портелы за попытку вовлечь Бителло в переговоры с другими командами без одобрения «Динамо».

Бело-голубые призвали бразильские клубы принять эту информацию во внимание и надеятся на их понимание этой ситуации.

13 января издание Globo сообщило, что Бителло не прилетел на сборы «Динамо», оставшись на родине. По данным СМИ, футболист ведет переговоры о переходе в «Ботафого», сумма трансфера может составить 18 миллионов евро без учета возможных бонусов.

Полузащитник выступает за бело-голубых с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го.