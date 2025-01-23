Мостовой: «20 миллионов евро за Клаудиньо? Ничего себе! В Европе никто бы не купил его»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал сумму трансфера полузащитника Клаудиньо из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд».

«20 миллионов евро за Клаудиньо? Ничего себе! Конечно, сумма удивляет. Сейчас рынок хороший, есть возможности для сбыта. Есть Катар, есть Саудовская Аравия, есть Китай. Но Китай сегодня немножко похуже. Если бы меня спросили: «Купил бы кто-нибудь в Европе Клаудиньо за 20 миллионов евро?». Конечно, я бы сказал — нет. А Катар — пожалуйста. «Зенит» хорошо сработал, они использовали рынок, где потраченные деньги можно отбить», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».

22 января «Зенит» объявил о переходе 27-летнего бразильца в катарский «Аль-Садд». Перед этим клуб вел переговоры о продаже Клаудиньо в «Палмейрас».