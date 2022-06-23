Где окажется Айртон 1 января 2023 года? ФИФА не учла интересы футболистов «Спартака», «Ростова» и «Краснодара»
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить действие их контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года. При этом переговоры по соглашениям нужно провести до 30 июня этого года включительно.
Очевидно, что при выборе дат в Цюрихе исходили из того, что у большинства футболистов и тренеров договоры с клубами подписываются, как правило, до конца первого месяца лета. Это связано в том числе с тем, что сезон во многих странах проводится по схеме «осень-весна», а финансовый год длится с июля по июль.
Но как быть тем, кто уже покинул российские клубы, им по-прежнему принадлежит и заключил арендные контракты до конца календарного года? Таких как минимум пять человек — Айртон («Спартак»), Жуниор Алонсо, Вандерсон Масиэл (оба — «Краснодар»), Тошевски, Хаджикадунич (оба — «Ростов»).
Им сейчас нужно срочно искать новые клубы, где они продолжат карьеру с 1 января 2023 года? Или все они обязательно вернутся в РПЛ и выступят во второй части чемпионата? Или ФИФА в декабре примет еще одно беспрецедентное дополнение к своему регламенту по статусу и трансферу футболистов?
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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