Где окажется Айртон 1 января 2023 года? ФИФА не учла интересы футболистов «Спартака», «Ростова» и «Краснодара»

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить действие их контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года. При этом переговоры по соглашениям нужно провести до 30 июня этого года включительно.

Очевидно, что при выборе дат в Цюрихе исходили из того, что у большинства футболистов и тренеров договоры с клубами подписываются, как правило, до конца первого месяца лета. Это связано в том числе с тем, что сезон во многих странах проводится по схеме «осень-весна», а финансовый год длится с июля по июль.

Но как быть тем, кто уже покинул российские клубы, им по-прежнему принадлежит и заключил арендные контракты до конца календарного года? Таких как минимум пять человек — Айртон («Спартак»), Жуниор Алонсо, Вандерсон Масиэл (оба — «Краснодар»), Тошевски, Хаджикадунич (оба — «Ростов»).

Им сейчас нужно срочно искать новые клубы, где они продолжат карьеру с 1 января 2023 года? Или все они обязательно вернутся в РПЛ и выступят во второй части чемпионата? Или ФИФА в декабре примет еще одно беспрецедентное дополнение к своему регламенту по статусу и трансферу футболистов?