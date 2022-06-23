Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:58

Где окажется Айртон 1 января 2023 года? ФИФА не учла интересы футболистов «Спартака», «Ростова» и «Краснодара»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Айртон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить действие их контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года. При этом переговоры по соглашениям нужно провести до 30 июня этого года включительно.

Очевидно, что при выборе дат в Цюрихе исходили из того, что у большинства футболистов и тренеров договоры с клубами подписываются, как правило, до конца первого месяца лета. Это связано в том числе с тем, что сезон во многих странах проводится по схеме «осень-весна», а финансовый год длится с июля по июль.

Но как быть тем, кто уже покинул российские клубы, им по-прежнему принадлежит и заключил арендные контракты до конца календарного года? Таких как минимум пять человек — Айртон («Спартак»), Жуниор Алонсо, Вандерсон Масиэл (оба — «Краснодар»), Тошевски, Хаджикадунич (оба — «Ростов»).

Им сейчас нужно срочно искать новые клубы, где они продолжат карьеру с 1 января 2023 года? Или все они обязательно вернутся в РПЛ и выступят во второй части чемпионата? Или ФИФА в декабре примет еще одно беспрецедентное дополнение к своему регламенту по статусу и трансферу футболистов?

Айртон Лукас
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
5
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
Мхитарян стал игроком «Интера», Неймара сплавляют в «Барсу», а самого дорогого вратаря мира ссылают в «Ниццу». Главные трансферные слухи Европы на 23 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Захарян признан лучшим молодым футболистом России по итогам сезона-2021/22
РПЛ представит титульного спонсора на матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»
Президент РПЛ сообщил, что решение о Кубке лиги будет принято до конца месяца
Обляков получил 10-й номер в ЦСКА. Раньше под ним играл Дзагоев
Гинер разозлился на вопрос журналиста о переходе на систему «весна-осень»
Агент Языджи: «Россия и Москва стали для нас домом. ЦСКА останется в памяти Юсуфа навсегда»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков об уходе Языджи: «Свою продуктивность Юсуф показал в первых четырех матчах. Потом ее было меньше»

Агент Абрамов: «Зениту» будет тяжело без Дзюбы, а без Алберто обойдутся»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости